شكرا لقرائتكم وادي دجلة يلتقي الصليبخات الكويتى وديا ببتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض اليوم الخميس، فريق وادى دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، مباراة ودية أمام فريق الصليبخات الكويتى، فى السادسة مساء، على ملعب بترو سبورت، فى اطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد.

وحرص تاكيس جونيس على خوض عدد كبير من المباريات الودية، حيث إنه اكتفى بالوديات بدلاً من اقامة معسكر اعداد مغلق فى العين السخنة، وينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل على أن ينتهي فى يونيو المقبل، بينما ينطلق الدوري الممتاز نهاية سبتمبر أو الأول من أكتوبر المقبل.