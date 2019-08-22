شكرا لقرائتكم الذئاب يستدرجون الزيد الاماراتي وديروط في الجبل الأخضر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، مباراتين وديتين مساء اليوم الخميس، أمام فريقي الزيد الاماراتي وديروط، وذلك في الجبل الأخضر معقل ذئاب الجبل في اطار استعدادات المقاولون للموسم الجديد.

ويستعد الفريق الفيومي للسفر إلى كرواتيا في السادس والعشرين من أغسطس الجاري، للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله عدة مباريات ودية، وذلك في اكار المرحلة الثالثة من استعدادت ذئاب الجبل للدوري العام الذي ينطلق في سبتمبر المقبل

كان مسئولو المقاولون العرب قد نجحوا في حسم 6 صفقات بالميركاتو الصيفي حتى الآن في اطار سياسة ذئاب الجبل لتدعيم الفريق، هم محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق والسيراليونى برنس باري، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، وابراهيم عادل مدافع سموحة السابق، فى الوقت الذى ينتظر الجهاز الفنى عودة طاهر محمد طاهر وتجهيزه لانطلاقة الدورى.