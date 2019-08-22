تصريحات الأربعاء.. بكاء أحمد حجازي.. ومحاولة تدمير ميتشو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأربعاء.
مدرب برومتش عن حجازي: يبكي للعودة.. منبهر به.. وتواجده معنا "عظيم"
محمد صلاح يكشف رسالة كلوب إلى لاعبي ليفربول
الإسماعيلي يرد.. هل يتعاقد مع أحمد حمودي من الأهلي؟
ميتشو: هناك من حاول تدميري كمدرب وإنسان
مصدر بالأهلي: لن نتعاقد مع أي مدرب سابق لنا
سعفان الصغير يتوقع حدوث مشكلة في الزمالك بسبب الحراس
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