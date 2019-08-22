حسن وليد: علمت بإمكانية تصدري هدافي مونديال اليد قبل النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حسن وليد، لاعب منتخب مصر للشباب لكرة اليد، إن الفريق كان يعتمد عليه كثيرًا خلال مونديال الناشئين الذين توجت بها مصر في مقدونيا.

حسين وليد كان ضمن 4 لاعبين من منتخب الشباب شاركوا مع منتخب الناشئين في كأس العالم بمقدونيا.

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حسن، الذي سُميّ هدافًا لكأس العالم للناشئين، أشار خلال حلوله ضيفًا ببرنامج Super Time على فضائية تايم سبورتس:"لم أكن أعلم أنني قريبًا من تحقيق لقب هداف البطولة إلا قبل النهائي حين أخبرني حسين زكي، مدربي بذلك".

وأتم هداف بطولة كأس العالم للناشئين 2019، حديثه بالإشارة أن الأمر جعله مستعجلًا للتسجيل في البداية لذا لم يظهر بشكل جيد حتى سجل أول هدف ولم يعد يفكر في الأمر، مضيفًا:"الأمر مهم ولكنني كنت أفكر في أننا نخوض النهائي وليس تحقيق الهداف".

يُذكر أن نادي الزمالك قد حصل توقيع حسن وليد، لاعب نادي الشمس عقب تألقه في كأس العالم للناشئين.