جمال عبد الحميد: سأحلق شعري إذا لم يفز الزمالك بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جمال عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، إنه يثق في قدرة لاعبي ناديه في التتويج ببطولة الكأس؛ حيث سيحلق شعره في حالة عدم تتويجهم باللقب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة، 28 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات دور الـ 8 ببطولة الكأس.

جمال عبد الحميد دخل في تحديًا مع مُقدم حلقة برنامج الحريف على أن يقوم بحلاقة شعره حالة هزيمة الزمالك لقب الكأس والعكس من قبل مقدم البرنامج.

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وأضاف عبد الحميد:"لن أحلق شعري على الهواء مباشرة بل عند الحلاق الخاص بي كنت أُسجل بفضل الله وحلاقته لشعري".

وتابع لاعب الزمالك السابق ضاحكًا:"إن شاء الله الزمالك بطلًا للكأس والدوري لن أراهن بالمال سأحلق شعري.. (يانهار أبيض) لو لم يفز بالكأس ربما أؤدي فريضة العمرة وأحلق شهري".

ولكن عاد عبد الحميد مُشددًا على التزامه بوعده، مُعللًا ذلك بقوله:"الزمالك اسقبلني وأنا بالعكاز ولم يكن معي مليمًا وأعطاني فرصة للعب من جديد فتوجت معه بـ 10 بطولات كرد جميل وعملت 3 مرات بالنادي متطوعًا".

وأتم حديثه بقوله:"أضحي للزمالك.. سعيد بكوني زملكاوي وإن شاء الله لن أحلق شعري ويفوزوا بالكأس".