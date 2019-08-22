مرتضى منصور: قناة الزمالك ستكون باستديوهات DMC

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إن قناة ناديه ستكون بمقر إستديو قناة DMC على مساحة 420 متر؛ حيث ستيم يثها بأعلى التقنيات المُتاحة.

وأضاف منصور ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج الزمالك اليوم عبر فضائية المحور ـ في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس ـ :"أشكر إعلام المصريين وسنعين رئيسًا للقناة وسنذهب لرؤية الإستدويهات لتكون قناة للزمالك طوال الـ 24 ساعة".

وتابع رئيس الزمالك:"حلم جماهير النادي بيتحقق بقناة راقية تليق بالنادي وأشكر تامر مرسي".

وتطرق منصور في حديثه للإصابة التي لحقت بحارس مرمى فريقه محمود جنش، مشيرًا إلى أن لاعب فريقه تواصل معه وتأسف له لكونه سببًا في ضياع بطولة الدوري بإصابته.