محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالصور: صبحي يزور بعثة منتخب مصر المشاركة في بطولة العالم للكرة الطائرة
"وضعوا مصر على خريطة الرياضة الدولية".. اتحاد كرة اليد مشيدًا بأبطال
علي زين يدعم الوحدة السعودي في كأس العالم للأندية لكرة اليد
مران الزمالك.. تدريبات إضافية لطارق.. جلسة لميتشو مع مساعديه.. ووعد لحفني
رحلة الحصول على كأس العالم| كيف حقق "صغار اليد" ما أخفق فيه كِبار كرة القدم؟
مران الأهلي.. التركيز على إنهاء الهجمات.. وتأهيل رمضان وهاني
تقرير.. 3 شواهد توضح إلغاء معسكر المنتخب الأول
"الأوليمبي" يواجه السعودية "دوليا".. هل تم إلغاء تجمع المنتخب الأول؟
في بيان رسمي.. 92 ناديًا يرفضون التعامل مع اللجنة المشكلة باتحاد الكرة
تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة بالكأس
"الخليج 365" يكشف كواليس مدرب المنتخب.. الاستقرار على "شحاتة والحضري".. ورفض ميدو
أنتوى يعود.. تعرف على قائمة بيراميدز أمام بطل الكونغو
رسميًا.. مودريتش يغيب مباراة واحدة عن ريال مدريد بعد الطرد أمام سيلتا فيجو
الفيفا يختار حكمًا مصريًا لإدارة كأس العالم للناشئين
تقرير .. ميتشو يستعين بـ"ميكي ماوس" لمحاربة المنتقدين
اللجنة الخماسية.. من هم أعضاء اتحاد الكرة الجدد؟
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. شكوى 92 ناديًا ضد اللجنة المشكلة باتحاد الكرة.. ووعد لأيمن حفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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