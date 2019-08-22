اليوم.. منتخب شباب الطائرة يواجه الارجنتين في بطولة العالم بتونس

يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت ١٩ سنة نظيره الأرجنتيني في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس ضمن الجولة الثانية ببطولة العالم والمقامة في تونس خلال الفترة من 18 إلى30 أغسطس الجاري بمشاركة 20 منتخبنا.
وكان منتخبنا قد حقق فوزا مهما أمس الجولة الأولى على نظيره الألماني بطل العالم بنتيجة 3/1.
ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثالثة والتي ضمت إلى جانب الفراعنة كل من اليابان والأرجنتين وألمانيا والمكسيك.
يرأس بعثة منتخب مصر جابر عبد العاطي، ويقود الفريق فنيا حسن الحصري يعاونه ناصر علي مدرب والمحلل التقني مصطفى صالح، والمدير الاداري ناصر حمدي، والدكتور مصطفى يسري للعلاج الطبيعي.
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