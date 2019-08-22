صبري المنياوي يشيد بحمد الزوي رغم فسخ الإسماعيلي التعاقد معه

أوضح صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي السبب وراء فسخ التعاقد مع اللاعب حمد الزوي عقب شهر من تواجدة داخل قلعة الدراويش. وأكد المنياوي في تصريات خاصة لـ "الوفد" أن حمد الزوي لاعب جيد وأي فريق يتمنى التعاقد معه ولكن فكره وطريقة لعبة تختلف مع الإسماعيلي وهذا السبب كان وراء فسخ التعاقد معه. تختلف مع الإسماعيلي وهذا السبب كان وراء فسخ التعاقد معه. ويدخل الدراويش في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر، إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.

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