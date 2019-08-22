الإسماعيلي يعلن موعد مشاركة همام طارق في مران الفريق

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، عن موعد مشاركة العراقي الدولي همام طارق الملقب بـ "ميسي العرب" في تدريبات الفريق الأول. وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أن اللاعب يسعى لإنهاء أوراق سفره للمجىء إلى مصر لينتظم في تدريبات الفريق بداية من الإسبوع المقبل . لإنهاء أوراق سفره للمجىء إلى مصر لينتظم في تدريبات الفريق بداية من الإسبوع المقبل . وأكد المنياوي أنه تم إختيار اللاعب العراقي بعد متابعة جيدة له، مشيرًا أنه سيكون إضافة كبيرة لدعم صفوف الفريق الموسم الجديد. جيدة له، مشيرًا أنه سيكون إضافة كبيرة لدعم صفوف الفريق الموسم الجديد. وكان أتم الإسماعيلى التعاقد بصفة رسمية مع العراقى همام طارق، صاحب الــ23 عامًا، الذى يجيد اللعب فى مركزى صانع الألعاب والجناح لزيادة الفعالية الهجومية خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

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