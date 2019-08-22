الإسماعيلي يكشف اسم أفضل الوافدين من الزمالك حتى الآن

كشف صبري المنياوي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن أسرع لاعب تأقلم مع الفريق من الوافدين الجدد بمعسكر 6 أكتوبر.

وقال المنياوي في تصريحات خاصة لـ "الوفد"

أن اللاعب أحمد مدبولي القادم من الزمالك هو أكثر لاعب تأقلم مع الفريق خلال خوض معسكر 6 أكتوبر وسجل هدف في ودية حرس الحدود التي أنتهت لصالح الإسماعيلي.

وكان أنضم مدبولي لصفوف النادي الإسماعيلي قادمًا من الزمالك خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري لمدة أ|ربع سنوات.

ويدخل الدراويش في معسكر مغلق بمدينة السادس من أكتوبر لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر.

