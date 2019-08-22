رياضة | باريس سان جيرمان يواصل عرقلة عودة نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يواصل عرقلة عودة نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأنه هناك تحول جديد في مفاوضات عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن باريس سان جيرمان رفض عرض برشلونة برحيل نيمار إليه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع منح البلوجرانا أحقية شراؤه في الصيف المقبل ليبلغ إجمالي الصفقة 160 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يرى أن سعر نيمار يبلغ 160 مليون يورو وهو السعر العادل للنجم البرازيلي حاليًا كما يرغب في دفع المبلغ على أقساط.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي باريس سان جيرمان يرون أن قيمة نيمار تبلغ 200 مليون يورو كما أنهم لن يفكروا في أي عرض إعارة لا يتضمن بند أحقية الشراء.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان سأل عن مدى إمكانية إدراج لاعبين في صفقة نيمار لاستكمال المفاوضات ولكن برشلونة أكد أن نجومه ليسوا للبيع.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس يعتبر حاليًا خارج الصورة في الصفقة بينما قد يقتحم ريال مدريد المفاوضات ويفسد خطط برشلونة.