رياضة | نجم يوفنتوس يقترب من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم يوفنتوس يقترب من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية اقتراب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن مسئولي برشلونة ويوفنتوس عقدوا اجتماعا الإثنين الماضي تضمن الحديث عن عدد من الصفقات التبادلية بين الناديين.



وألمحت الصحيفة الإيطالية أن الصفقة الأقرب للحسم بين برشلونة ويوفنتوس حتى الآن هي تبادل اللاعبين خوان ميراندا وماريو ماندزوكيتش.



وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الصفقة ستخدم الناديين، حيث يرغب يوفنتوس في تدعيم مركز الظهير الأيسر في حين يحتاج برشلونة إلى ضم مهاجم جديد من أصحاب الخبرة في الدوري.



وكشفت الصحيفة الإيطالية أن يوفنتوس يفكر أيضًا في ضم عثمان ديمبلي نجم برشلونة مقابل التخلي عن باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.