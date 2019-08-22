رياضة | ناشئين سموحة للجمباز الإيقاعي يستعدون للموسم الجديد ببطوبة دولية في بودابست

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشئين سموحة للجمباز الإيقاعي يستعدون للموسم الجديد ببطوبة دولية في بودابست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه فريق الناشئين بنادى سموحة لبودابست وذلك للمشاركة فى البطولة الدولية Garcia fair cup international tournament للجمباز الإيقاعي في الفترة ما بين من22 إلى 24/8 فى إطار استعدادات النادى للموسم ٢٠١٩/٢٠٢٠ .

وتشرف المدربة ساره عبداللطيف على بعثة الفريق الذي يضم كلاً من:-

سنه الشربيني لاعبه الفردي ولاعبات الجماعي هنا احمد طلعت وهنا علبه وملك خفاجي وملك عزمي وماهينور ماجد وهنا وليد.