رياضة | مرتضى منصور يكشف آخر التطورات في قناة الزمالك وموعد انطلاقها النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يكشف آخر التطورات في قناة الزمالك وموعد انطلاقها النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الجديد بشان قناة النادى المنتظر انطلاقها.

مرتضى منصور وعبر تصريحات لبرنامج"الزمالك اليوم" على قناة المحور أن الزمالك حصل على ستديو قناة "دى ام سى" ليكون استديو الزمالك.

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وأكد ان الاستديو كبير ومجهز بأحسن الامكانيات، مؤكدا أنه يليق باسم نادى الزمالك، وسيتم انطلاق القناة فى الموعد المحدد لها.

وشدد أن القناة ستكون 24 ساعة لتحقيق حلم جماهير الزمالك فى تواجد منبر اعلامى قوى.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق القناة قبل بداية الدورى خلال منتصف شهر سبتمبر القادم.