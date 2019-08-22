رياضة | مرتضى منصور عن اختيار "الجنايني" : الأهم أن يكون عادلاً وليس زملكاوي

مرتضى منصور وعبر تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور، كاشفا أن أى شخص يتولى منصب رياضى فى مصر سيكون منتمى لنادى.

وتابع رئيس الزمالك انه يبدو ان هناك احساس بالقهر لمجرد أن عمرو الجناينى زملكاوى ، مؤكدا أن عمرو الجناينى شخص محترم وتم ترشيحه اكثر من مرة للوزارة، مؤكدا أن الجناينى شخص مصرفى دولى ومن المصنفين عالميا.