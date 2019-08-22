رياضة | رسمياً .. بيلا يتعاقد مع مدافع غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً .. بيلا يتعاقد مع مدافع غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيلا على توقيع عمرو نبيل مدافع فريق غزل المحلة، لتدعيم صفوفة، استعداداً للموسم المقبل من الممتاز "ب".
وسبق لبيلا ضم أكثر من 10 لاعبين جدد أبرزهم حسام فتحي، ورضا شحاتة، ومصطفى شامخ، ومصطفى كشري، وأحمد أبو هاشم، وأحمد عبد الستار.
وإختتم فريق بيلا فترة الإعداد الأولى، والتي شهدت خوض ثلاث تجارب ودية، أسفروا عن التعادل مع شربين بدون أهداف، والفوز على شباب الحنفي 9-1، والفوز على بلطيم 2-0.
ويدخل بيلا معسكر مغلق يوم السبت المقبل، في المدينة الشبابية بأبو قير، بمشاركة ما يقرب من 25 لاعب، عقب الحصول على راحه يومي الخميس والجمعة.