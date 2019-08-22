شكرا لقرائتكم خبر عن آل معمر: 4 رعاة جدد للدوري.. الإعلان خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف رئيس رابطة الدوري مسلي آل معمر أن هناك 4 رعاة جدد للدوري سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القادمة للوصول بقيمة الدوري السعودي لأرقام مرضية تليق بالمسابقة التي تحمل اسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الداعم الأول للرياضة السعودية

وتوقع آل معمر أن يكون الدوري في الموسم الجديد، الذي ينطلق اليوم، أقوى من الموسم الماضي «هناك رغبة كبيرة من القطاع التجاري للدخول في رعاية الدوري بعد تعديل نظام المسابقة».

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وتقرر نقل مباريات الدوري مجانا عبر القنوات الرياضية السعودية، وتطوير خدمات النقل التلفزيوني من خلال وجود أكثر من 28 كاميرا في بعض المباريات لبث عالي الجودة، ووجود 12 كاميرا لتقنية الإعادة بالفيديو (فار)، إلى جانب استخدام تقنية الخريطة الحرارية لتتبع اللاعبين، وخاصية الإحصاءات والأرقام خلال المباريات، فضلا عن وجود منصة إلكترونية لمشاهدة المباريات.

ولتحسين تجربة الجماهير، تم تطوير 54 نقطة بيع للمطاعم والمقاهي، وسيتم تطوير 51 نقطة بيع إضافية، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لبيع التذاكر أنشأتها الهيئة العامة للرياضة لتقديم الخدمة للأندية والجماهير معا، وتعد جزءا من منظومة متكاملة لتطوير البيئة والمنشآت الرياضية.

إيقاف اللاعب مباراة بعد 4 إنذارات.