شكرا لقرائتكم خبر عن ابن جلوي: تصحيح الأخطاء مستمر.. وتطوير «الهجن» على مراحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

قام رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمس، بزيارة تفقدية لميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف، الذي يشهد هذه الأيام بطولة ولي العهد للهجن بنسختها الثانية.

ووقف الأمير فهد بن جلوي على الاستعدادات التنظيمية لتوفير جميع الخدمات للمشاركين والجمهور، موجها بضرورة تذليل العقبات كافة أمام المشاركين والحضور وإخراج هذا الحدث بالشكل الذي يليق به، خصوصا أنه يحمل اسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الداعم الأول لهذه الرياضة العريقة.

كما التقى خلال جولته عددا من المشاركين وأعضاء اللجنة المنظمة، ووجه بضرورة التزام جميع المتنافسين بشروط السباق والتنافس الشفاف لتحقيق الفائدة والهدف للجميع وتصحيح الأخطاء بصورة مستمرة بما يسهم في ترسيخ هذه الرياضية التراثية العريقة التي ارتبطت ارتباطا وثيقا بحياة الآباء والأجداد وما زالت تحظى بالاهتمام الكبير باعتبارها جزءا من تراثنا العريق وخصوصية ثقافتنا وهويتنا الوطنية. وفي السياق ذاته، قام الأمير فهد بن جلوي بزيارة تفقدية للفعاليات المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن بقرية الهجن، التي تقام في حديقة الملك فيصل بالطائف.

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وتجول في أنحاء القرية التي تحوي السوق الشعبية التي تضم أكثر من 24 متجرا متنوعا ما بين الحرف اليدوية والتراثيات والمأكولات الشعبية، إضافة إلى متحف الهجن الذي طور بتقنية الهولوغرام والبانوراما، إذ إنه من خلالهما يتم الشرح للزوار عن أنواع الهجن ومواصفاتها.

واستمع رئيس الاتحاد لشرح عن الفعاليات المقدمة والمتنوعة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع بهدف نشر وتأصيل ثقافة الهجن بصورة خاصة في المجتمع السعودي والتعريف بمكانتها.

والتقى الأمير فهد بن جلوي خلال الزيارة القائمين على اللجنة الإعلامية والإعلاميين وطلاب قسم الإعلام بجامعة الطائف بمقر المركز الإعلامي بالقرية، مستمعا إلى شرح موجز عن المركز والمهمات والخدمات التي يقدمها للإعلاميين لنشر الأخبار والتقارير اليومية للمهرجان عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية والصحف الورقية والإلكترونية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالمهرجان. يذكر أن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن تشتمل على سوق شعبية، ومتحف للهجن، وتجربة لركوب الهجن، ومعرض فني تشكيلي، وخيمة للسيرك العالمي «سيركو أمريكانو» وخيمة قصائد شعرية، وتحديات رياضية، إضافة إلى مسرح العروض الذي يحتوي يوميا على عروض حية وأمسيات شعرية وغنائية.