شكرا لقرائتكم خبر عن حامل اللقب يستضيف ضمك والأهلي يواجه العدالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يقص فريقا النصر حامل اللقب وضيفه ضمك الوافد الجديد شريط دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عند الساعة السابعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، كما يستضيف الأهلي الضيف الآخر فريق العدالة وذلك عند الساعة 8:50م على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة).

النصر يبحث عن نقاط ضمك

يدخل فريق النصر هذا اللقاء بعد أن بدأ بداية قوية هذا الموسم بتأهله لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا، ويتميز الفريق بالاستقرار الفني حيث حافظ على مدربه البرتغالي روي فيتوريا، ولم تتعاقد إدارة النادي مع أي لاعب أجنبي بعد، وحافظ على جميع لاعبيه ما عدا البرازيلي بروني حيث تم الاستغناء عنه بعد تقليص الأجانب إلى سبعة، كما تعاقد مع الثنائي المحلي عبدالفتاح آدم وصالح آل عباس، ويتميز فريق النصر بقوة هجومه بوجود الهداف عبدالرزاق حمد الله ويعاونه أحمد موسى وجوليانو ونورالدين امرابط.

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أما فريق ضمك فإنه يخوض مغامرة جديدة، وتم دعم الفريق بعدد كبير من اللاعبين المحليين حيث بلغ عددهم 16 لاعبا، أما الأجانب فقد تم التعاقد مع 5 لاعبين وهم: المغربيان زكريا حدراف ومحسن ياجور، والجزائري رحماني شمس الدين، والبرازيلي جورجي فيليبي، والسنغالي بابكر سار، كما حافظ على مدافعه الساحل العاجي كواكو اوبين.

الراقي يبحث عن نقاط العدالة

يخوض فريق الأهلي هذا اللقاء بعد أن بدأ بداية غير جيدة هذا الموسم بخروجه من دوري أبطال آسيا على يد الهلال رغم فوز الأهلي إياباً بهدف دون مقابل إلا إن خسارته في الذهاب برباعية مقابل هدفين ساهمت في وداع الفريق للبطولة، وأجرى الفريق عدة تغييرات بالتعاقد مع 3 محترفين وهم: البوسنيان إرفين زوكانوفيتش وإلفيس ساريتش وكذلك الصربي دانييل اليكسيتش، إضافة إلى 4 صفقات محلية مع كل من: خالد البركة ومحمد الخبراني ويزيد البكر وسلطان مندش.

أما فريق العدالة الوافد الجديد للدوري فإن هذا اللقاء يعد لقاء تاريخيا للفريق، فهو أول لقاء له في دوري المحترفين، ولذا فقد استعد الفريق جيداً من خلال التعاقد مع 20 لاعباً منهم 6 أجانب وهم: الثنائي التونسي يوسف الفوزاعي وأيمن المثلوثي، والجزائري عبدالعزيز قشي، والملغاشي كارلوس أندريا، والجابوني ميدوين، والسنغالي سي اسس مانداو.