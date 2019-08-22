شكرا لقرائتكم خبر عن من أول الراحلين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن الأندية السعودية تغير مدربا كل 7 أشهر، وعلى صعيد المنتخبات تغير مدربا كل 11 شهرا، لافتا إلى أنه يسعى للحد من هذه الظاهرة خلال فترة وجوده رئيسا للاتحاد للسنوات الـ4 القادمة.

جاء ذلك في تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في جدة للتوقيع مع مدرب المنتخب ريناد.

ففي الموسم الماضي تم تسريح 20 مدربا بين الإقالة والاستقالة، بدءا من الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد بعد 4 أشهر من التعاقد معه، وصولا إلى المدير الفني لنادي الهلال الكرواتي زوران ماميتش.

ويخشى المديرون الفنيون للأندية في هذا الموسم 2019-2020 مواجهة مصير أسلافهم لذلك تم اختيار اللاعبين الأجانب الـ7 بعناية فائقة والحرص على إعداد فرقهم بالشكل الجيد لضمان الاستمرارية في الدوري لنهايته، إذ ستخوض الأندية 240 مباراة في 30 مرحلة على 11 ملعبا، منها استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، واستاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وملعب مدينة المجمعة الرياضية، وملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، واستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.