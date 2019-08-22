شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فرق نالت لقب الدوري والهلال في الزعامة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة) تدور عجلة دوري كأس الأمير تدور عجلة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مجدداً مساء اليوم في نسخته الخامسة والأربعين، وتمكنت 7 فرق فقط من تحقيق لقب الدوري منذ انطلاقته عام 1974 إلى يومنا هذا. ويتصدر فريق الهلال زعامة أكثر الأندية تحقيقاً للقب الدوري حيث ناله 15 مرة، وجاء النصر حامل اللقب في المرتبة الثانية بتحقيقه للقب 9 مرات، واحتل فريق الاتحاد المركز الثالث بتحقيقه للقب 8 مرات، فيما جاء الشباب رابعاً حيث حققه 6 مرات، والأهلي خامساً برصيد 3 مرات، ومن ثم الاتفاق مرتين، وأخيراً الفتح مرة واحدة.



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