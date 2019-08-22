شكرا لقرائتكم خبر عن السيّار مديرا تنفيذيا لدوري «الأولى» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

أصدر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر قرارا بتعيين عبدالرحمن بن إبراهيم السيّار مديرا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وقدم عبدالرحمن السيار شكره لمجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين على ثقتهم بتعيينه مديرا تنفيذيا لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، مؤكدا حرصه على العمل الفترة القادمة لمواصلة العمل للارتقاء ببطولة دوري الدرجة الأولى إداريا وفنيا وجماهيريا وتسويقيا والوصول به ليكون واحدا من أهم المسابقات الكروية في المنطقة.

ويحظى السيّار بالعديد من الخبرات العملية، إذ عمل مديرا تنفيذيا لإدارة المنتخبات السنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كما عمل منسقا عاما لإدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، ومنسقا عاما للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس العالم للشباب بكوريا الجنوبية 2017، وسكرتيرا عاما للمنتخب الوطني الأول في الفترة من 2013 - 2014.

وحصل السيّار على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الأمريكية، كما حصل على ماجستير الفيفا FIFA MASTER، إلى جانب مشاركته في العديد من الدورات الرياضية المنظمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إضافة إلى الاتحادين الآسيوي والأوروبي.