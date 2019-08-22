شكرا لقرائتكم خبر عن مدرج الأهلي «يعزف».. من سيربح المليون؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

حالة من الغضب يمر بها مدرج الأهلي بعد خروج فريقه من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا على يد الهلال، جسد ذلك العزوف عن شراء تذاكر لقائه الافتتاحي مساء اليوم (الخميس) أمام فريق العدالة الضيف الجديد للدوري، حيث تم بيع 1971 تذكرة فقط. ويعكس الرقم استياء الجمهور، الذي كان له حضوره الفعال قبل أسبوعين عندما أقبل في ساعات قليلة على شراء جميع تذاكر المواجهة الآسيوية التي شهدت هزيمته برباعية مقابل هدفين، ويأمل محبو وعشاق الأهلي أن يتوافد الجمهور للقاء الليلة لدعم الفريق.

وكان رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي أعلن عن حصول كل نادٍ من أندية دوري المحترفين على مبلغ (مليون ريال) في كل مباراة على ملعبه، يحقق فيها نسبة حضور جماهيري تفوق 50% من السعة الإجمالية للملعب، أو حضور أكثر من 10 آلاف متفرج للملاعب التي تزيد سعتها على 25 ألف مقعد، وتوقع المتابعون والنقاد الرياضيون أن إقبال الجماهير سيكون كبيراً للمباريات دعماً لأنديتها لاسيما الأندية الكبيرة التي تحظى بقاعدة جماهيرية قوية.

ولكن وقبيل انطلاق كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كشف موقع بيع التذاكر الإلكترونية الإقبال الضعيف من الجماهير لاسيما جمهور الأهلي.