ساريتش وزوكا

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) اعتمد مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش مشاركة الثنائي الجديد ساريتش وزوكانوفيتش ضمن التشكيلة الأساسية التي ستلاقي العدالة مساء اليوم في افتتاحية دوري الأمير اعتمد مدرب الأهلي برانكو إيفانكوفيتش مشاركة الثنائي الجديد ساريتش وزوكانوفيتش ضمن التشكيلة الأساسية التي ستلاقي العدالة مساء اليوم في افتتاحية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عقب وصول البطاقة الدولية للثنائي وتأكد جاهزيتهما للمشاركة في لقاء الليلة. وكان الفريق اختتم تحضيراته بمران أجراه أمس على ملعبه وسط مشاركة فعالة من كافة العناصر تقدمهم السوري عمر السومة ودواليكسيتش وسوزا. من جانب آخر، أعلنت إدارة النادي عن إبرام اتفاقية مع المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام «إخاء» سيتيح من خلالها النادي لمنسوبي المؤسسة الاستفادة من المرافق في إقامة الأنشطة الترفيهية والرياضية.



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