شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يبدأ مهمة الرائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد التشيلي سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد على لاعبي فريقه، بضرورة نسيان ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على المستوى القاري، والتركيز في المهمة القادمة للفريق أمام الرائد في استهلال مباريات الدوري.

وأبدى سييرا العديد من الملاحظات الفنية في مباراة العهد اللبناني عربياً خلال اجتماعه بأعضاء الفريق قبل انطلاق تدريب أمس، مؤكداً على ضرورة تلافيها والعمل بجدية واستشعار أهمية جميع المباريات القادمة بدءاً من المواجهة الأولى دورياً.

واكتفى اللاعبون الذي خاضوا مواجهة العهد بتدريبات استرجاعية، فيما أدى الآخرون تدريبات لياقية وفنية متنوعة طبق خلالها المدرب التشيلي طرقاً فنية مختلفة، وسيؤدي الفريق اليوم آخر تدريباته قبل نزاله القادم.