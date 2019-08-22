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سييرا يبدأ مهمة الرائد

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

شدد التشيلي سييرا المدير الفني لفريق الاتحاد على لاعبي فريقه، بضرورة نسيان ما تحقق خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية على المستوى القاري، والتركيز في المهمة القادمة للفريق أمام الرائد في استهلال مباريات الدوري.

وأبدى سييرا العديد من الملاحظات الفنية في مباراة العهد اللبناني عربياً خلال اجتماعه بأعضاء الفريق قبل انطلاق تدريب أمس، مؤكداً على ضرورة تلافيها والعمل بجدية واستشعار أهمية جميع المباريات القادمة بدءاً من المواجهة الأولى دورياً.

واكتفى اللاعبون الذي خاضوا مواجهة العهد بتدريبات استرجاعية، فيما أدى الآخرون تدريبات لياقية وفنية متنوعة طبق خلالها المدرب التشيلي طرقاً فنية مختلفة، وسيؤدي الفريق اليوم آخر تدريباته قبل نزاله القادم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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