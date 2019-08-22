اتحاد طنجة المغربي يكتسح الزوراء العراقي بثلاثية في تمهيدي البطولة العربية الخميس 22 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 حقق اتحاد طنجة المغربى فوزا كبيرا على الزوراء العراقى بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى أقيم بينهما على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لدور الـ 32 من البطولة العربية "كأس محمد السادس".

احرز أهداف اتحاد طنجة، سفيان شرف فى الدقيقة 26، محمد العمرواى فى الدقيقة 28، صالح طاهر فى الدقيقة 60 من ركلة جزاء. Advertisements وتعرض كوناتى لاعب اتحاد طنجة للطرد فى الدقيقة 71. بتلك النتيجة يرتفع رصيد اتحاد طنجة إلى 3 نقاط فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن الزوراء، بينما يحتل الرفاع البحرينى الصدارة برصيد 6 نقاط وهورسيد الصومالى فى المؤخرة بدون رصيد من النقاط. وستحدد مواجهتى الجولة الأخيرة الفريقان المتأهلان لدور الـ 32، حيث سيلتقى الزوراء مع الرفاع وهورسيد ضد اتحاد طنجة.

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