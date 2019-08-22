شكرا لقرائتكم خالد الغندور يكشف سر استمرار أيمن طاهر فى جهاز الزمالك واعتذار مساعد ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وديكاداها تشهد مشاركة لاعبين جدد



قال خالد الغندور إن مساعد الصربي ميتشو، المدير الفنى لفريق الزمالك، الذى كان من المفترض أن يتولى مهمة تدريب حراس المرمى بالفريق الأبيض، اعتذر عن المهمة.

مساعد ميتشو يعتذر عن تدريب حراس الزمالك



وأكد خالد الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم، أن المدرب الصربى لم يحدد حتى الآن مساعده الثالث، الذى سيقوم بمهمة تدريب الحراس، لا سيما أنه أحضر اثنين ليساعداه فى الجهاز الفنى الجديد للأبيض، ولم يتحدد حتى الآن مصير المساعد الثالث.

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وأضاف خالد الغندور خلال برنامجه ان أيمن طاهر مازال يواصل عمله كمدرب لحراس المرمى، لحين حضور بديله فى جهاز الخواجة الصربى.

أبو جبل يقترب من حراسة الزمالك أمام بطل الصومال



وتابع "الغندور": "أيمن طاهر أشاد بمستوى حراس الزمالك، مراهنا على أن محمد صبحى سيكون حارس مصر الأول فى الفترة القادمة، كما أن المباراة القادمة أمام ديكاداها بطل الصومال، قد تشهد مشاركة محمد أبو جبل، علاوة على منح الفرصة لأكثر من لاعب للوقوف على مستواهم الفنى، قبل مباراة المقاصة فى كأس مصر، والتى تعد أول اختبار حقيقى للمدرب الصربى".