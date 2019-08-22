شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: قناة الزمالك ستبث 24 ساعة .. والانطلاق خلال 25 يوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك أن النادي حسم قضية قناة الزمالك، مضيفا:"رايحين بكرة مدينة الانتاج علشان نتفق على قناة الزمالك وهتبقى بث مباشر 24 ساعة" وأشار منصور إلى أن النادي استطاع الاتفاق على استوديو 420 متر خاص بقناة الزمالك على أعلى مستوى، واأن الانطلاق سيكون خلال 25 يوم

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