شكرا لقرائتكم لجنة إدارة اتحاد الكرة تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مهام عملها مساء اليوم بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي ، وحضر الاجتماع دجمال محمد علي نائب رئيس اللجنة وأحمد عبد الله ود. سحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره .

ومن المقرر أن تعقد اللجنة يوم السبت المقبل مؤتمر صحفي