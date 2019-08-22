شكرا لقرائتكم لجنة إدارة اتحاد الكرة تبدأ عملها بالاجتماع مع مندوب الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مهام عملها مساء اليوم بالاجتماع مع فيرون أومبا مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم عن منطقتي أفريقيا والكاريبي ، وحضر الاجتماع دجمال محمد علي نائب رئيس اللجنة وأحمد عبد الله ود. سحر عبد الحق عضوي اللجنة ، فيما تعذر حضور محمد فضل لسفره .
ومن المقرر أن تعقد اللجنة يوم السبت المقبل مؤتمر صحفي
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