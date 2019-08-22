شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ سعفان الصغير: أنا انعشت حزينة الإسماعيلي بـ35 مليون جنية كاش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه المستشار مرتضى منصور تحذير شديد اللهجة لسعفان الصغير رئيس حراس الاسماعيلي بضرورة التوقف عن الخوض في قصة محمد عواد المنتقل من الاسماعيلي إلى الزمالك.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "يا سعفان انا مجتش الاسماعيلية خطفت محمد عواد من الاسماعيلي ، انا أنعشت خزينة نادي الاسماعيلي بـ 35 مليون جنية كاش مقابل عواد، لاخطفته ولا كنت بشحته، أنا دخلت البيت من بابه"
وأضاف منصور : " لا داعي للاستمرار الهجوم الدائم في قصة عواد و الاسماعيلي، انا بحترم نادي الاسماعيلي وعشت فيه بداية حياتي"
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