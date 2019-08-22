شكرا لقرائتكم خالد الغندور: ما الذى تغير فى عواد حتى يهاجمه سعفان الصغير بتلك الشراسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع خالد الغندور، خلال برنامج الزمالك اليوم، عن محمد عواد، حارس الزمالك، بعد الهجوم الحاد الذى شنه سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلى، ضد حارس الزمالك.

واستدل خالد الغندور بفيديو قديم لكابتن الإسماعيلى الأسبق، وهو يشيد بمحمد عواد، ويصرخ من الظلم الذى تعرض له بعدم ضمه للمنتخب.

وجدد "الغندور" رفضه لهجوم أى مسئول ضد لاعب لمجرد تفضيله الانضمام لناد منافس، قائلا: "ما الذى تغير فى محمد عواد حتى ينتقده سعفان الصغير، ويهاجمه بهذا الشكل".