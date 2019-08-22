شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: مش معنى إن عمرو الجناينى زملكاوى يبقى يجاملنا ولا نسيتوا حسن صقر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ماذا قال رئيس الزمالك عن عمرو الجنايني



رفض مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، النغمة التى ترددت مؤخرا، حول محاباة عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، للزمالك، باعتباره شخصية زملكاوية.

وقال مرتضى منصور عبر برنامج الزمالك اليوم: "مش شرط أن عمرو الجناينى زملكاوى يبقى يجامل الزمالك، ما حسن صقر كان زملكاوى وأكتر واحد خرب النادى، وطاهر أبو زيد كابتن الأهلى وأكتر وزير ارتحنا فى التعامل معاه، احنا عاوزين حد يحكم بالعدل بين الأندية سواء كان أهلاوى أو زملكاوى".

وحول رئاسة عمرو الجنايني للجنة الخماسية قال رئيس الزمالك: "عمرو الجنايني واحد من أربع مصرفيين على مستوى العالم يندرج تحت مسمى مصرفى دولى، فهو ممثل منطقة الشرق الأوسط دوليا، وهو شخصية محترمة ومنظمة، وقادر على حل العديد من الأزمات التى قد تواجه اتحاد الكرة فى القترة القادمة".