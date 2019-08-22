شكرا لقرائتكم مدرب الأهلى.. الخليج 365 يكشف رد الألمانى ماجات على إدارة القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأت إدارة الأهلى مرحلة المفاوضات مع عدد من المدربين الأجانب ذائعي الصيت، وهناك من رحب بتدريب الفريق الأحمر، وهناك من أغلق الملف من قبل حتى أن تبدأ المفاوضات، وكان منهم الألمانى فيليكس ماجات.
وعلم الخليج 365 أن إدارة الأهلى فتحت باب التفاوض مع المدرب الألمانى، إلا أن الأخير رفض المبدأ تماما، مفضل العمل فى القارة الأوروبية.
وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن المفاوضات توقفت بعد أن طلب مدرب ريال مدريد السابق الحصول على مبلغ 5 ملايين دولار فى الموسم الواحد حال موافقته على تدريب الأهلى.
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