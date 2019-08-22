شكرا لقرائتكم خالد الغندور: مصير كهربا هيبقى زى كولبيالى بتاع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واكد الغندور خلال برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، أن كهربا ينتظره مصير اللاعب كوليبالي الذي هرب من النادي الأهلي والذي تم توقيع عقوبات ماليه عليه وإيقافه.
وأشار خالد الغندور، إلى أن الزمالك سوف يحصل على حقوقه الماليه كاملة وتعويض مالي كبير.
كان كهربا قد رحل إلى صفوف آفيس البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية دون موافقة ناديه الزمالك.
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