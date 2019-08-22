شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد تنس الطاولة يطير إلى المغرب لحضور فعاليات دورة الألعاب الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير اليوم معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة الى المغرب لحضور فعاليات دورة الألعاب الإفريقية التى تستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

ويشارك تنس الطاولة فى البطولة ببعثة مكونة من 10 لاعبين، مقسمين إلى 5 أولاد، و5 بنات، وضمت القائمة: عمر عصر، خالد عصر، أحمد صالح، محمد البيلى، ومحمود أشرف حلمى، على مستوى السيدات، وفيما يخص منتخب الرجال تم اختيار دينا مشرف، وفرح عبد العزيز، ويسرا حلمى، وريم العراقى، بالإضافة إلى مريم الهضيبى .

الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأفريقية مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 فى تنس الطاولة لمنافسات الفرق فقط، حيث أن تأهيل الفردى من بطولات العالم.