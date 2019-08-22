شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: السهم جاهز للإطلاق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يؤكد أنشيلوتي، أنه تعلم من الموسم «الانتقالي» الأول مع نابولي، موضحاً «سحبنا السهم إلى الخلف (في الموسم الأول)، والآن نحن مستعدون لإطلاقه»، ومن أجل تنفيذ تهديده، عزز أنشيلوتي صفوفه بضم الحارسين، الكولومبي دافيد أوسبينا (أرسنال الإنجليزي) وأليكس ميريت (أودينيزي)، والمدافعين اليوناني كوستاس مانولاس (روما) وجوفاني دي لورنتسو (إمبولي)، ولاعبي الوسط المكسيكي هيرفينج لوزانو (إيندهوفن الهولندي) والمقدوني الشمالي إيلييف إيلماس (فنربغشه التركي).

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