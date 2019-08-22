شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنهي عقد جيريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، أمس، عن فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الفرنسي ألان جيريس.

وقال الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: أنهت الجامعة التونسية لكرة القدم علاقتها التعاقدية مع المدرب ألان جيريس؛ وذلك من خلال فسخ هذا العقد بالتراضي.

وكان الاتحاد التونسي تعاقد مع جيريس في 13 ديسمبر/‏كانون الأول 2018 بعقد مدته 18 شهراً قابلة للتجديد.

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