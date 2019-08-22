كورتيس: التشكيلة واضحة ونمتلك لاعين مميزين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مصعب الفكي

يسعى حتا العائد إلى دوري الأضواء إلى الظهور بشكل جيد في كأس الخليج العربي عندما يواجه عجمان على أرض الأخير اليوم، البطولة التي ستشهد أول مباراة له في الموسم الجديد عقب غياب لموسم خاض خلاله منافسات دوري الدرجة الأولى، الفريق دعم صفوفه بلاعبين جيدين سواء من الأجانب أو المواطنين كما تعاقد مع المدرب اليوناني كريستوس كونتيس لتولي مهمة الإشراف الفني على الفريق، المدرب الذي يعرف أندية دوري الخليج العربي جيدا من خلاله عمله لسنوات كمساعد مع الصربي ايفان يوفانوفيتش المدير الفني السابق لفريق النصر.

وعن إعداد الفريق للموسم الجديد قال كورتيس: الإعداد كان جيدا، اللاعبون قدموا أداء جيدا في فترة الإعداد، تم تدعيم الفريق بعدد من العناصر سيشكلون إضافة جيدة للفريق، لدينا بعض الغيابات بداعي الإصابات ولكن هناك مجموعة جيدة يمكن أن تشارك في لقاء اليوم.

وأضاف: ستكون مباراة صعبة بلا شك لكننا نثق بإمكانيات لاعبينا وسنحاول تقديم أداء جيد في المباراة، اعتقد أننا استقررنا على تشكيلة الفريق التي ستخوض مباراة اليوم وسنشرك ثلاثة لاعبين من مواليد 1997 كما هو منصوص في لوائح البطولة.من جانبه قال راشد سالم لاعب فريق حتا إن فريقه يتطلع لبداية جيدة في الموسم الجديد وقال: نلعب من أجل الفوز ستكون مباراة صعبة لأنها خارج ملعبنا لكن فريقنا جيد وجميع اللاعبين يتطلعون للظهور بشكل جيد في اللقاء.

وأضاف: هدفي تقديم أداء جيد في جميع المباريات حتى أصل للمنتخب الأول، والانضمام للمنتخب شرف لكل لاعب، لكن يترتب علي أن أقدم كل ما عندي وأبذل مزيداً من الجهد في سبيل مساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات.