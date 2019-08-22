نابولي المستقر يسعى لإزاحة يوفنتوس عن عرش إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعول نابولي على أفضلية الاستقرار الفني في ظل التغييرات التي طالت منافسيه لاسيما يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية من أجل إزاحته عن عرش إيطاليا ومحاولة الفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ حقبة الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا عام 1990. وكان نابولي الوحيد من بين الفرق الكبرى الذي لم يجر تعديلاً على طاقمه الفني بالإبقاء على خدمات المدرب الفذ كارلو أنشيلوتي الذي سيقود الفريق الجنوبي للموسم الثاني توالياً، على أمل الصعود درجة إضافية على منصة التتويج بعد أن حل معه وصيفاً الموسم الماضي خلف يوفنتوس.

ويبدأ أنشيلوتي ولاعبوه حملتهم السبت حين يحلون ضيوفاً على فيورنتينا أي بعد يوم من انطلاق مشوار يوفنتوس البطل من ملعب بارما في أول مباراة له في «سيري آ» مع مدربه الجديد ماوريتسيو ساري الذي كان قبل عامين قاب قوسين أو أدنى من إزاحة «السيدة العجوز» عن عرشها قبل أن يكتفي نابولي بالوصافة بفارق 4 نقاط عن البطل.قرر بعدها ساري ترك ملعب «سان باولو» وخوض تجربة أولى خارج إيطاليا بالإشراف على تشلسي اللندني الذي قاده إلى المركز الثالث في الدوري الممتاز ولقب مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكنه لم يتمكن من كسب مودة لاعبيه وجمهور النادي اللندني بسبب أسلوبه، ما دفعه للافتراق عن ال«بلوز» والعودة إلى بلاده. ساري ليس المدرب الوحيد الذي بدل ولاءه بانتقاله إلى الغريم يوفنتوس بعد أن كان مدرباً لنابولي بل حذا حذوه مدرب تشلسي السابق أيضاً أنتوني كونتي باستلامه مهمة الإشراف على إنتر ميلان الذي كان خصمه اللدود إن كان خلال أيامه كلاعب في يوفنتوس أو مدرب له.

ورغم امتعاض جمهور يوفنتوس من الخطوة التي قام بها كونتي، فإن أي ردود فعل لم تصدر علناً بشأن هذا القرار، خلافاً لما حصل مع ابن نابولي ساري الذي قال «بالنسبة لنا أبناء نابولي، هذه خيانة» بحسب ما صرح قائد الفريق لورنتسو إنسينيي بعد الإعلان عن الاتفاق بين مدربه السابق وعملاق تورينو، مضيفاً «الآن، علينا أن نحاول التغلب عليه بأي ثمن».في «سان باولو»، يخوض أنشيلوتي عامه الثاني من عقد الأعوام الثلاثة الذي يربطه بنابولي وسيحاول جاهداً أن يضيف لقباً جديداً إلى خزائنه التي تضمن كؤوس الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى، بينها لقب «سيري آ» الذي أحرزه عام 2004 مع ميلان الذي انتقل إليه بعد أن كان مدرباً ليوفنتوس بالذات بين 1999 و2001. ووصل ابن ال60 عاماً إلى نابولي مع كثير من التوقعات والطموحات، لاسيما أنه مدرب متوج بثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ميلان (2003 و2007) وريال مدريد الإسباني (2014)، إضافة إلى لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أحرزه مع تشلسي عام 2010.وطال التغيير روما الذي سيكون الوحيد بين فرق الطليعة بمدرب أجنبي بعد تعاقده مع البرتغالي باولو فونسيكا مفضلاً الأخير على كلاوديو رانييري الذي أكمل الموسم الماضي معه وقاده إلى المركز السادس خلفاً لأوزيبيو دي فرانشيسكو. ورغم التغييرات التي أجراها إنتر، روما وميلان، أو الاستقرار الفني في نابولي مع بقاء أنشيلوتي، يبدو يوفنتوس مرة جديدة الأوفر حظاً لمواصلة احتكار اللقب المحلي بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع طموح أكبر لمحاولة الفوز أيضاً بلقب دوري أبطال أوروبا.

ولم يقف فريق «السيدة العجوز» مكتوف الأيدي هذا الصيف، بل عزز صفوفه بلاعبين مؤثرين جداً على رأسهم المدافعان الهولندي ماتيس دي ليخت والتركي ميريح ديميرال، ولاعبا الوسط الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي. وما زالت إدارة النادي تبحث عن فريق للنجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لا يدخل في حساباتها لهذا الموسم. وبعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد الذي كان راغباً بضم الأرجنتيني، يبدو باريس سان جرمان الفرنسي الوجهة المقبلة بحسب التقارير الإعلامية، لاسيما إذا نجح النادي الباريسي في التخلص من عبء أغلى لاعب في العالم البرازيلي نيمار الراغب بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني. ويجب ألا يخرج أتالانتا من حسابات المنافسة، أقله على التأهل إلى مسابقة دوري الأبطال التي سيشارك فيها هذا الموسم بعدما قاده المدرب الفذ جانبييرو غاسبيريني إلى المركز الثالث الموسم الماضي أمام إنتر وخلف نابولي.