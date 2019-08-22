شكرا لقرائتكم خبر عن سجل المدربين الأبطال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - 2008-2009: الألماني شايفر (العين)

2009- 2010: البرازيلي براغا (الجزيرة)

2010-2011: البرازيلي بوناميغو (الشباب)

2011- 2012: الإسباني كيكي فلوريس (ألأهلي)

2012- 2013: العراقي عبد الوهاب عبد القادر (عجمان)

2013- 2014: الروماني كوزمين (الأهلي)

2014- 2015: الصربي يوفانوفيتش (النصر)

2015- 2016: المكسيكي أغيري (الوحدة)

2016- 2017: الروماني كوزمين (الأهلي)

2017-2018: الروماني ريجيكامب (الوحدة)

2018-2019: الأرجنتيني رودولفو أروابارينا (شباب الأهلي)

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