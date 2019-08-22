رونالدو: 2018 الأصعب في حياتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (34 عاماً) جناح اليوفنتوس حالياً وريال مدريد سابقاً في مقابلة مع قناة تلفزيونية برتغالية عام 2018 بأنه أصعب عام مر عليه في حياته وقال: «2018 كان أصعب عام مر علي في حياتي الشخصية، من المؤلم أن يشككوا في نزاهتك لكن الحمد لله انتهت قضية التهرب الضريبي ببراءتي». وتحدث رونالدو أيضا عن اتهام كاثرين مايورجا له وقال: «كان اتهاماً فظيعاً لكن كل من يعرفني ويحبني يعرف أنني بريء. تألمت كثيرا لأن لدي عائلة كبيرة وزوجة وطفل ذكي يفهم الكثير من الأشياء». وتوصل رونالدو (35 عاما) إلى تسوية مالية مع عارضة الأزياء عقب الحادث بلغت 350 ألف دولار لتوقيع اتفاق تتعهد من خلاله بعدم الحديث عما جرى، لكنه نفى مزاعم الاعتداء الجنسي، مؤكداً عبر محاميه أنه أقام علاقة معها «برضى كامل». واتصلت مايورجا بالشرطة في أغسطس آب 2018 الماضي للمطالبة بإعادة فتح التحقيق في القضية بحسب ما كشف مكتب الادعاء العام، مضيفاً «بناء على مراجعة المعلومات المقدمة، لا يمكن إثبات مزاعم الاعتداء الجنسي على كريستيانو رونالدو بما لا يدع مجالاً للشك، لذلك لن يتم توجيه أي اتهامات». وصرحت مايورجا العام الماضي أنها رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة. وأكد رونالدو سعادته في اليوفي وعدم شعوره بالحاجة للعب الكرة كي يكون مستقراً من الناحية المالية وأضاف: «يمكنني ختم مسيرتي العام المقبل لكن يمكنني أيضا اللعب حتى سن ال 40 أو ال 41، لا أعرف ما سيحصل في المستقبل لكنني أقول دائما استمتعوا باللحظة». وكشف رونالدو عن تلقيه عروضا من برشلونة وريال مدريد وفالنسيا وأرسنال وانتر ميلان قبل رحيله عن سبورتنج لشبونة صوب مانشستر يونايتد في 2003. وختم رونالدو المقابلة بالحديث عن ميسي وقال: «ليست مصادفة أن يحصل كل واحد منا على 5 كرات ذهبية» لكنه أضاف: «ما زلت أطمح للفوز بالمزيد من الكرات الذهبية».