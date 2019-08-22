فيورنتينا يضم ريبيري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، أمس، تعاقده مع الجناح الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري، وسيقدمه إلى الجماهير، اليوم ، في ملعب النادي «أرتيميو فرانكي».

ووصل ريبيري إلى إيطاليا، من أجل الانضمام إلى فيورنتينا، بحسب ما نشر الأخير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعه الرسمي، مرحباً به «أهلاً بالأسطورة».

وكشفت شبكة «سكاي سبورت» الإيطالية أن الفرنسي البالغ من العمر 36 عاماً وقع في وقت متأخر أمس الأول عقد انضمامه إلى فيورنتينا، على أن يقدم لوسائل الإعلام والجمهور اليوم الخميس، بعد أن يخضع للفحص الطبي.