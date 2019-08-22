شكرا لقرائتكم خبر عن لكمة يومية لجلب الحظ للقندوزي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الفرنسي ماتيو القندوزي (20 عاماً) الذي مدد نادي أرسنال عقده ورفع أجره للضعف (70 ألف استرليني أسبوعيا) عن قيام زميليه الفرنسي ألكسندر لاكازيت والجابوني بيير إيمريك أوبميانج بلكم ذراعه اليسرى في كل صباح لجلب الحظ ووصف لاعب وسط المدفعجية زميليه بأنهما شقيقاه الأكبر منذ لحاقه بالفريق قادما من لوريان في يوليو 2018 وأضاف: «هما فعلا مهمان بالنسبة لي فهما يسهلان لي الأمور في الملعب وخارجه» وبمساعدة أوباميانج تحول القندوزي لمصدر ثقل في الفريق اللندني ولعب الموسم الماضي 48 مباراة في جميع المسابقات وشارك في مباراتي الفريق هذا الموسم.

ويتبنى اللاعبون الكثير من التصرفات لجلب الحظ مثل دخول الملعب بعد نزول جميع زملائه وبالقدم اليمنى ثم القفز عاليا مثل كريستيانو رونالدو أو جلوس جون تيري قائد تشيلسي السابق في نفس الكرسي بالحافلة واستخدام نفس لبادة الساق .

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