شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يلغي معسكر برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية التاريخية شطب خطط الفريق للإقامة في معسكر ببرشلونة في الشتاء بحثا عن طقس دافئ لمدة 8 أيام بين مباراتيه أمام توتنهام وبورنموث، ويعتقد جوارديولا أن بقاء لاعبيه للتمرن في مجمع الاتحاد سيعود بجدوى أكبر. وكان جوارديولا يفكر في إمكانية لعب مباراة ودية أمام جيرونا بدون جمهور لكنه أقلع عن الفكرة تجنباً لشعور لاعبيه بالإرهاق خصوصا بعد مشاركتهم في الصيف ببطولتي دوري الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا ناهيك عن جولة قبل الموسم في الصين واليابان الشهر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يلغي معسكر برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.