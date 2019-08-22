شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو لا يريد العودة إلى برشلونة مستقبلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصف البرازيلي فيليب كوتينيو المنضم مؤخراً بعقد إعارة لبايرن ميونيخ تجربته في برشلونة بأنها «جزء من الماضي» وأضاف: «في برشلونة، لم تجر الكثير من الأمور على ما يرام كما تخيلنا، لكن هذا أصبح من الماضي، وآمل البقاء في البايرن سنوات طويلة، وأحصد معه الكثير من الألقاب. اكتسبت خبرة وفزت بألقاب وتعلمت كثيراً، لكنني بحاجة الآن للتركيز على مهمتي في البايرن». وتمرن كوتينيو مع زملائه الجدد استعداداً لمواجهة شالكة غداً السبت، وظهر معه في التمرينات صفقة البايرن الجديدة الفرنسي مايكل كويزانسي (20 عاماً) القادم من بوروسيا مونشنجلادباخ.

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