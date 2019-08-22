شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة تستضيف بطولة ريد بول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بمشاركة 202 متسابق تستضيف إمارة الفجيرة، بطولة ريد بول العالمية لمضمار الدراجات الأول خلال شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة محترفين من مختلف دول العالم،وتفتتح بها أول مضمار للمحترفين في الشرق الأوسط .

وقال سعيد المعمري مدير عام مركز الفجيرة للمغامرات إن البطولة جاءت وفق رؤية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لنشر ثقافة المغامرات وتشجيع المواهب والأبطال.

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