شكرا لقرائتكم خبر عن بولزيتش يرفض اليونايتد بسبب مورينيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف روبن ووكر الذي درب الأمريكي كريستيان بولزيتش (20 عاما) في فريق براكلي تاون للهواة عندما كان صغيراً عن رفض اللاعب الانتقال لليونايتد وقال: «أنا مشجع لتشيلسي ونشأت في لندن، وأنا أشجعه وعندما ذهبت لدورتموند العام الماضي قلت له يجب أن تلحق بالفريق. ما كان ليذهب لمانشستر يونايتد بسبب مورينيو فوالده لم يكن يتحمل المدرب البرتغالي، لأنه لا يمنح الفرصة للاعبين الشباب. قلت لكريستيان ماذا عن لندن ؟ كنت أحاول الترويج للعاصمة فوافق وكيل أعماله. يجب اتخاذ القرار المناسب للاستثمار في المستقبل وسعدت لأنه وقع لتشيلسي».
طرد مورينيو في ديسمبر/ كانون الأول وانضم بولزيتش لتشيلسي في يناير/ كانون الثاني مقابل 58 مليون جنيه استرليني من بوروسيا دورتموند، لكنه بقي هناك حتى نهاية الموسم وخاض مباراته الأولى بقميص البلوز أمام ليستر سيتي (1-1).
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