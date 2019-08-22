شكرا لقرائتكم خبر عن سجل هدافي البطولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسم 2008- 2009: بيانو (الجزيرة) 7 أهداف

موسم 2009- 2010: بوريس كابي (عجمان) 7 أهداف

موسم 2010- 2011: بانغورا (النصر) ميشيل- أبوبكر كمارا (دبي) 7 أهداف

موسم 2011- 2012: غرافيتي (الأهلي) 13 هدفاً

موسم 2012- 2013: فونكي سي (عجمان)- اوليفيرا (الجزيرة) 11 هدفاً

موسم 2013- 2014: خوسيه كارلوس (الشارقة) 7 أهداف

موسم 2014- 2015: ادغار (الشباب) 6 أهداف

موسم 2015-2016: البرازيلي جو (الشباب) 8 أهداف

موسم 2016-2017: البرازيلي لوفانور (الشباب) 10 أهداف

موسم 2017-2018: الأرجنتيني تيغالي (الوحدة) 14 هدفاً

موسم 2018-2019: البرازيلي كايو (العين) 7 أهداف

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