شكرا لقرائتكم خبر عن واقي الرأس مطلوب لحماية اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترح كلاوس جاسولا، لاعب خط وسط فريق بادربورن الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بإلزام جميع اللاعبين بارتداء واقي الرأس خلال المباريات. ويرتدي جاسولا واقي الرأس منذ تعرضه لإصابة بكسر في عظام الوجنة، إثر التحام قوي خلال مباراة في أكتوبر/تشرين الأول 2013. وقال جاسولا: «أعتقد أنه من المنطقي أن يرتدي جميع اللاعبين واقي الرأس. قد يبدو أمراً غريباً على أرض الملعب، لكنه سيكون بالتأكيد أمراً جيداً لسلامة الجميع». ويرتدي جاسولا «29 عاماً» المولود في ألبانيا واقي رأس شبيه بالذي يضعه لاعبو الرجبي، وكذلك بالذي كان يضعه بيتر تشيك حارس المرمى السابق لأرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وقال جاسولا: «الخوذة تجعلني أشعر بأنه لا يمكن أن يحدث شيء».

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